Polizei stoppt Tiertransport in NÖ: Welpe unter Ladung entdeckt

Bei einer routinemäßigen Fahrzeugkontrolle auf der S33 bei Herzogenburg , Bezirk St. Pölten, retteten Polizisten der Autobahnpolizei Krems einen zwölf Wochen alten Hundewelpen aus einem bulgarischen Kleintransporter.

Der 52-jährige Fahrer transportierte das Tier unter einer ungesicherten Ladung aus Kühlschrank, Koffern und weiteren Gegenständen. Der Welpe hatte in dem dunklen Laderaum nur etwa 30×30 cm Platz, war stark verängstigt und wurde offenbar während der gesamten Fahrt lediglich mit Essensresten wie Salami, Weißbrot und Hamburgern versorgt.

Amtstierärztin ordnet Abnahme an

Die Amtstierärztin stellte bei der Kontrolle zahlreiche Verstöße fest: keine gültige Tollwutimpfung, fehlende Transportvorrichtung, kein Wasser oder geeignetes Futter.