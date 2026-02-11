Tödlicher Frontal-Crash in NÖ: Polizei entdeckt brisantes Detail

Ein schwerer Verkehrsunfall auf der LB2 im Waldviertel in Niederösterreich hat am Dienstagabend ein Todesopfer gefordert. Ein 32-jähriger Mann aus dem Bezirk Krems erlag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Der Mann war gegen 21.20 Uhr mit einem Pkw von Schrems kommend in Richtung Vitis unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, besaß er keine gültige Lenkberechtigung . Aus bislang unbekannter Ursache geriet sein Fahrzeug im Gemeindegebiet von Großrupprechts (Bezirk Waidhofen/Thaya) auf die Gegenfahrbahn.

Es kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw, der von einer 42-jährigen Frau aus Tschechien gelenkt wurde. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge schwer beschädigt.

Frau überlebte den Unfall

Der 32-Jährige wurde vom Rettungsdienst in das Landesklinikum Horn gebracht, wo er wenig später seinen schweren Verletzungen erlag. Die 42-jährige Lenkerin erlitt schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen und wurde in das Landesklinikum Zwettl eingeliefert.