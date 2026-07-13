Flughafen Wien: Zoll stoppt illegalen Welpen-Schmuggel aus China

Bei einer Kontrolle am Flughafen Wien haben Zöllner im April fünf Hundewelpen entdeckt, die von einer Frau aus China illegal in die Europäische Union eingeführt werden sollten.

Die Tiere befanden sich laut den Behörden in einem schlechten Gesundheitszustand. Eine hinzugezogene Tierärztin schätzte ihr Alter auf lediglich sieben bis zwölf Wochen und äußerte erhebliche Bedenken hinsichtlich ihres Zustands.