Weitraer Bierkirtag: Ein Wochenende im Zeichen des Gerstensaftes

Zwei Tage lang steht die älteste Braustadt Österreichs ganz im Zeichen von Bier, Brauchtum und Geselligkeit. Rund um den Rathausplatz gibt es frisch gezapfte Bierspezialitäten, regionale Schmankerl, musikalische Unterhaltung sowie zahlreiche Programmpunkte für die ganze Familie. Mit dabei sind auch heuer wieder die Kirtagswirte, die Craftbeer-Meile mit regionalen Brauereien und die ziehenden Musikanten, die durch die Altstadt wandern und für Stimmung sorgen. „Der Bierkirtag gehört zu Weitra wie das Bier selbst. Als Bierwerkstatt begleiten wir dieses Fest seit der ersten Stunde. Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit der Stadt, den Vereinen und vielen engagierten Partnern diese Erfolgsgeschichte fortsetzen dürfen“, sagt Karl Schwarz, Eigentümer der Bierwerkstatt Weitra und der Privatbrauerei Zwettl.

Fassanstich, Hopfenprinzessin und Hopfenritter Das traditionelle Kirtagsbier sorgt auch heuer für den passenden Biergenuss. Zu den Höhepunkten zählen der traditionelle Fassanstich, die Wahl der Hopfenprinzessin sowie das Turnier zum Hopfenritter - Programmpunkte, die den Bierkirtag seit vielen Jahren prägen. „Die Wahl der Österreichischen Hopfenprinzessin begleitet den Weitraer Bierkirtag seit seiner Premiere vor 25 Jahren und zählt heute zu seinen schönsten Traditionen“, sagt Trachtenexpertin Elfi Maisetschläger, die den Bewerb ins Leben gerufen hat. „Sie verbindet Brauchtum, Tracht und Lebensfreude und zeigt, wie lebendig unsere regionale Kultur ist.“