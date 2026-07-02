Weitraer Bierkirtag: Ein Wochenende im Zeichen des Gerstensaftes
Zwei Tage lang steht die älteste Braustadt Österreichs ganz im Zeichen von Bier, Brauchtum und Geselligkeit. Rund um den Rathausplatz gibt es frisch gezapfte Bierspezialitäten, regionale Schmankerl, musikalische Unterhaltung sowie zahlreiche Programmpunkte für die ganze Familie. Mit dabei sind auch heuer wieder die Kirtagswirte, die Craftbeer-Meile mit regionalen Brauereien und die ziehenden Musikanten, die durch die Altstadt wandern und für Stimmung sorgen.
„Der Bierkirtag gehört zu Weitra wie das Bier selbst. Als Bierwerkstatt begleiten wir dieses Fest seit der ersten Stunde. Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit der Stadt, den Vereinen und vielen engagierten Partnern diese Erfolgsgeschichte fortsetzen dürfen“, sagt Karl Schwarz, Eigentümer der Bierwerkstatt Weitra und der Privatbrauerei Zwettl.
Fassanstich, Hopfenprinzessin und Hopfenritter
Das traditionelle Kirtagsbier sorgt auch heuer für den passenden Biergenuss. Zu den Höhepunkten zählen der traditionelle Fassanstich, die Wahl der Hopfenprinzessin sowie das Turnier zum Hopfenritter - Programmpunkte, die den Bierkirtag seit vielen Jahren prägen.
„Die Wahl der Österreichischen Hopfenprinzessin begleitet den Weitraer Bierkirtag seit seiner Premiere vor 25 Jahren und zählt heute zu seinen schönsten Traditionen“, sagt Trachtenexpertin Elfi Maisetschläger, die den Bewerb ins Leben gerufen hat. „Sie verbindet Brauchtum, Tracht und Lebensfreude und zeigt, wie lebendig unsere regionale Kultur ist.“
Neu: Bier-Secco-Lounge
Zum 25-Jahr-Jubiläum wartet der Bierkirtag zudem mit einer Neuerung auf: Erstmals lädt die Bier-Secco-Lounge zum Verweilen und Genießen ein. Für kulinarische Akzente sorgt heuer erneut ein externer Gast-Gastwirt: Die Gastwirtschaft Ambrozy aus Nondorf bringt Waldviertler Wirtshausküche mit kreativer Handschrift auf den Bierkirtag.
Bereits am Freitag, dem 17. Juli, startet das Festwochenende mit der „electro-swing.BeerNight“. Die international bekannte Formation DELADAP bringt mit einer Mischung aus Electro Swing, Balkan Beats und Live-Musik Clubatmosphäre auf den Rathausplatz und sorgt für einen schwungvollen Auftakt.
Neben dem Festprogramm laden die historische Altstadt, zahlreiche Gastgärten, ein Schacherl-Markt, Ringelspiel, Schießbude und Kutschenfahrten zum Verweilen ein. Die Stadtkapelle Weitra, die Ziehenden Musikanten sowie die Formation Motylek sorgen an beiden Tagen für die musikalische Begleitung.
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