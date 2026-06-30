Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Wien

Wiener Donaukanal: Illegale Bierverkäufer auf dem Rückzug

Nach dem Aus für den lizenzierten Verkauf könnte die „Biermafia“ das große Geschäft wittern. Kontrollen sollen das verhindern.
30.06.2026, 06:00

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Donaukanal

Am Donaukanal gibt es heuer keinen fliegenden Bierverkauf, zumindest keinen legalen. Im Kampf gegen die illegale „Biermafia“ stellte die Stadt den Verkauf im Sommer 2024 auf legale Beine und vergab Lizenzen. Für die gab es heuer jedoch keinen einzigen Interessenten, der KURIER berichtete.

Mit dem vorläufigen Aus für den legalen Verkauf aus dem Rucksack könnte die „Biermafia“ das große Geschäft wittern. Die Stadt verweist auf gemeinsame Aktionen mit der Polizei und dem Marktamt.

46-226713483

Fliegende Bierverkäufer sichtet man am Donaukanal immer seltener.

Wie Wolfang Wengraf von der Gruppe Sofortmaßnahmen erklärt, habe es seit Saisonbeginn schon einige Kontrollen gegeben. Dabei habe man größere Mengen an Getränken beschlagnahmt sowie einige Anzeigen verbuchen können.

Preise steigen, Nachfrage geht zurück

Unterwegs sind die Bierverkäufer auf Fahrrädern, das Dosenbier in Satteltaschen und im Rucksack verstaut. Transportiert werden pro Person auf die Weise rund 40 bis 50 Getränke, die Preise liegen bei 3 bis 5 Euro – je nachdem, wie dringend man das Bier haben will.

„Otto am Donaukanal“: Neue Beachbar hat Behördenärger
Donaukanal: Heuer kein Bierverkauf aus dem Rucksack

Das war zu Pandemie-Zeiten noch deutlich günstiger, jedoch waren auch die Bierverkäufer viel präsenter. Insgesamt sei die Nachfrage rückläufig, was Wengraf auch auf die regelmäßigen Kontrollen zurückführt: „Es spricht sich herum, wenn der Magistrat kontrolliert.“ 

Auf Kontrollen während Großereignissen wie dem Public Viewing beim Fußball-WM-Spiel Österreich gegen Argentinien verzichte man aus Sicherheitsgründen bewusst.

Wien Leopoldstadt
kurier.at  | 

Kommentare