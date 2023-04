Weinviertler veröffentlicht sein erstes Kinderbuch

„Bei Spaziergängen mit meinen zwei Hunden fallen mir oft ganze Geschichten ein. Ich setze mich dann hin und schreibe sie nieder“, beschreibt Alexander Lang, wie auch sein erstes nun erschienenes Kinderbuch „Die unglaubliche Geschichte von Tollpatsch“ entstanden ist.

Er habe bereits in jungen Jahren ein großes Interesse für das Schreiben entwickelt. Alexander Lang wurde im September 1969 in Maria Roggendorf geboren und lebt jetzt in Magersdorf (beides Bezirk Hollabrunn). Schon in Jugendjahren hat er als Journalist für verschiedene Regionalzeitungen und später auch für Tageszeitungen gearbeitet.