Nach Fußball-WM: Sportmoderator Rainer Pariasek wird Präsident

Der Beginn der Weinlese wird in Poysdorf (Bezirk Mistelbach) mit dem Poysdorfer Bezirkswinzerfest eingeläutet - heuer zum 67. Mal. In der historischen Kellergstetten wird von 10. bis 13. September gefeiert: Regionale Weine, Musik und Schmankerln locken die Gäste an diesen vier Tagen in die Kellergasse. Höhepunkt ist der traditionelle Festumzug am Sonntag (14 Uhr).

Damit das Winzerfest gut über die Bühne geht, hat es einen Präsidenten. Im Vorjahr hat der ehemalige Skirennläufer Fritz Strobl dieses ehrenvolle Amt übernommen. Und 2026? Da kommt Sportmoderator Rainer Pariasek nach Poysdorf. „Ich habe ihn bei einer Veranstaltung in der Wachau gefragt und er hat gleich Ja gesagt“, freut sich Landtagspräsident Karl Wilfing, der seit etwa 20 Jahren dafür zuständig ist, die Winzerfest-Präsidenten zu akquirieren. „Leichte Mühe“, Pariasek zu gewinnen Pariasek, der derzeit in den USA ist und der Fußballnation ein Update aus dem ÖFB-Camp in Santa Barbara gibt, sei weinaffin, da seine Frau Wachauerin sei. „Es war eine leichte Mühe“, sagt Wilfing schmunzelnd.

Was wird die Aufgabe des Sportmoderators sein? „Beim Festumzug am Sonntag muss er eine kurze Rede und natürlich den Weinviertel DAC loben“, scherzt der Landtagspräsident im KURIER-Gespräch. Danach ziehen die beiden Präsidenten durch die Gstetten und besuchen jedes Standl. 10.000 Gäste bei Winzerumzug „Alle, die bisher bei uns Präsident waren, sind völlig geflasht, wie viele Leute da sind“, weiß Wilfing. Wenn das Wetter passt, sind es schon 10.000 Menschen, die sich den Umzug ansehen. Die prominenten Winzerfestpräsidenten schreiben dann um die 1.000 Autogramme. Auch danach bekommen sie noch unzählige Fotos zum Signieren zugeschickt.