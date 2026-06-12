Winzerhof in NÖ bietet jetzt Roweinbäder und Romantik-Fässer an

Den Winzerhof Küssler in Grub an der March (Bezirk Gänserndorf) verbindet man nicht nur mit Wein, sondern mittlerweile auch mit "Schlafen im Weinfass". Die Weinfass-Suiten sind bekannt und beliebt. Nun präsentierte der Winzerhof beim zehnten Winzerfest eine weitere Neuheit: Vier neue Wellnesshütten erweitern das touristische Angebot des Familienbetriebs.

Wein, Wellness und Kulinarik werden nun noch besser miteinander verbunden. "Der Winzerhof Küssler zeigt seit vielen Jahren, wie sich Tradition und Innovation verbinden lassen. Solche Investitionen schaffen zusätzliche Anziehungspunkte für Gäste und stärken die touristische Entwicklung unserer Region", betonte Landtagspräsident Karl Wilfing bei der Eröffnung der neuen Wellnesshütten. 11.000 Nächtigungen im 300-Einwohner-Ort Der Winzerhof Küssler zähle längst zu den touristischen Vorzeigebetrieben des Weinviertels. Mit mittlerweile 48 Zimmern und mehr als 11.000 Nächtigungen jährlich leiste der Familienbetrieb "einen bemerkenswerten Beitrag zur regionalen Wertschöpfung", meint Wilfing – und das in einer Ortschaft mit nur knapp über 300 Einwohnerinnen und Einwohnern.

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Was die künftigen Gäste in den besonderen Rückzugsorten nun erwartet, zeigten Verena und Gerhard Küssler sowie Sohn Thomas dem Landtagspräsidenten und den anderen Gästen beim Hoffest: vom Rotweinbad in der Holzfasswanne inklusive einer Flasche edlem Cuvée Rot und regionalen Käsespezialitäten über entspannte Stunden im Romantik-Fass bis hin zur Fass-Liege mit wohltuender Rotweinkosmetik reicht die neue Wellness-Palette.