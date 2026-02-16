"Betriebe mit enormer Zugkraft fehlen": WK-Gänserndorf zieht Bilanz

"In den vergangenen Jahren sind wir von einer Herausforderung in die nächste geschlittert, die Unternehmer wünschen sich Planungssicherheit", fasst Philipp Teufl, Bezirksstellenleiter der Wirtschaftskammer in Gänserndorf, die aktuelle Lage zusammen. Generell ortet er, dass die Stimmung leicht positiv ist, ebenso wie die Zahlen.

Denn: "Wir sind weiterhin ein wachsender Bezirk", verzeichnete die Wirtschaftskammer im Vorjahr über 800 neue Kammermitglieder. Insgesamt waren es 6.300 Mitglieder im Jahr 2025. Auch jene Betriebe, die Lehrlinge ausbilden, sind im Bezirk gestiegen: "Jeder Zuwachs ist ein Erfolg. Es sind jetzt wieder über 200 Betriebe", ist WK-Obmann Andreas Hager froh über ein zartes Wachstum. Rund 500 Lehrlinge werden ausgebildet Denn auch dem Bezirk fehlen die Fachkräfte. Darum ist die Ausbildung wichtig. Teufl rät aber, genau hinzuschauen, beim Lehrling und bei den Erziehungsberechtigten. Denn wenn es - warum auch immer - nicht passt, wird es für den Betrieb schwierig, da ein Lehrling nicht so einfach gekündigt werden kann. Einvernehmliche Lösungen sind allerdings immer möglich. Der WK-Chef weiß aber, dass von den rund 500 Lehrlingen, die im Bezirk ausgebildet werden, nur ein sehr geringer Anteil Probleme macht. "Aber die schlagen eben bei uns auf. Mich ruft keiner an, um zu sagen, dass sein Lehrling super ist", erklärt Teufl. Die WK-Bezirksstelle als Allgemeinmediziner Was die Gründerberatung betrifft, haben die Mitarbeiter der WK Gänserndorf ebenso viel zu tun ("Das ist auch gut so."). Um die 450 Kontakte waren es im Vorjahr. Dabei werden vor allem die rechtlichen Fragen mit dem Neugründer geklärt. "Wir als Bezirksstelle sind der Allgemeinmediziner", vergleicht Teufl die Tätigkeit. Es wird geschaut, was der Unternehmer braucht - und dann geholfen oder an die richtige Stelle vermittelt.

Der persönliche Kontakt zu den Unternehmern ist ihm, wie auch Hager, wichtig. Darum gibt es im Jahr viele Vernetzungs-Veranstaltungen. Die seien im Vorfeld zwar viel Arbeit, "aber jede Minute wert". Denn nicht nur die Vertreter der WK kommen so ins Gespräch, auch die Unternehmer unter einander. So können sie sich gegenseitig unterstützen. Sachlichkeit statt Emotionen Der gute Kontakt, den die Wirtschaftskammer zu den örtlichen Behörden hat, sei ebenfalls in vielen Fällen hilfreich gewesen. "Oft reicht es, wenn wir nur dabei sind, um das Gespräch wieder auf eine sachliche Ebene zu bringen", weiß Hager. Denn manchmal ist die Situation emotional aufgeladen.