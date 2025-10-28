"Starkes Signal": McDonald’s kommt nach Gänserndorf

Die McDonald's-Baustelle neben dem OBI-Markt in Gänserndorf ist nicht zu übersehen. Hofstetten 1 lautet die Adresse des Fast-Food-Lokals, das bis Ende des Jahres fertig sein soll.

Das Restaurant, das Franchisenehmer Roberto Del Frate betreiben wird, 170 Sitzplätze im Innenbereich sowie 44 Sitzplätze im Außenbereich bieten - und das auf zwei Stockwerken. Über den offiziellen Spatenstich freuen sich die Gänserndorfer. Bereits im Sommer 2023 wurden die Pläne bestätigt, dass McDonald's einen Standort in der Bezirkshauptstadt erreichten will. Arbeitsplätze, Wertschöpfung und modernes Angebot "Der Bau des neuen McDonald’s Restaurants in Gänserndorf ist ein starkes Signal für unseren Wirtschaftsstandort: Es entstehen neue Arbeitsplätze, Wertschöpfung und ein modernes Angebot für alle Generationen", sagte Bürgermeister René Lobner beim Spatenstich. Besonders die Jugend habe sich ein solches Lokal gewünscht.

Was er ebenso begrüßt: "Dass bei diesem Projekt auf energieeffiziente Technik und E-Lademöglichkeiten geachtet wird." 28 Pkw-Parkplätze wird es geben, ebenso wie zehn Stellplätze für Fahrräder und zwei E-Ladesäulen. Zeitgemäß, digital und freundlich "Der Spatenstich in Gänserndorf ist für mich ein ganz besonderer symbolischer Moment“, betont Franchisenehmer Del Frate, der bereits elf Restaurants in Wien und Niederösterreich betreibt. Den Gästen in Gänserndorf werde schon bald ein modernes und nachhaltiges Restauranterlebnis geboten. "Von der zeitgemäßen Architektur über digitale Services bis hin zu einem freundlichen und offenen Ambiente", freut sich Del Farte.

