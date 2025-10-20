Wolfgang Heindls Familienbetrieb erweitert McDonald’s-Kette in NÖ

Melk erweitert seine Fast-Food-Landschaft. Die Bauarbeiten für ein McDonald’s-Restaurant bei der A1-Abfahrt sind bereits fortgeschritten, kürzlich fand die Gleichenfeier statt.

Hinter dem Projekt steckt Franchisenehmer Wolfgang Heindl, der laut eigenen Angaben 40 neue Arbeitsplätze in die Region bringen will.

Neben dem Standort in Melk betreibt Heindl bereits McDonald’s-Restaurants in Loosdorf, St. Valentin und Purgstall an der Erlauf – insgesamt beschäftigt er mit seinem Familienbetrieb künftig über 200 Mitarbeiter in Niederösterreich.

"Lokale Wirtschaft stärken"

Gemeinderat Johannes Ebner, der in Vertretung von Bürgermeister Patrick Strobl (ÖVP) an der Gleichenfeier teilnahm, legt große Hoffnungen in das Vorhaben: „Die Eröffnung des neuen McDonald’s wird das gastronomische Angebot in Melk erweitern, die lokale Wirtschaft stärken und einen Ort des Zusammenkommens schaffen.“