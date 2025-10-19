Pop-Legende Wolfgang Ambros gibt in Wieselburg Unplugged-Konzert

Im heurigen Sommer war Wolfgang Ambros aufgrund der umjubelten Weltpremiere des Musicals „Augustin“ in Amstetten, das eine Vielzahl seiner Hits als musikalische Basis hat, im Mostviertel ein Dauergesprächsthema. Jetzt kehrt er als Hauptdarsteller zurück.

Publikum und Kritiker waren von den bisherigen Unplugged-Konzerten der Austropop-Legende begeistert . Am kommenden Freitag, den 14. Oktober ist „Ambros pur“ in Wieselburg zu Gast.

Gemeinsam mit seinen musikalischen Wegbegleitern Günter Dzikowski (Tasten, Gesang) und Roland Vogl (Gitarre, Bass, Gesang) entführt Ambros das Publikum für einen Abend zu einer einzigartigen „Unplugged“-Zeitreise durch sein Lebenswerk.

Ambros wird in der Messe Wieselburg (Halle 3, 19 Uhr) in seiner wohl ursprünglichsten Form zu erleben sein: reduziert auf das Wesentliche, nahbar, authentisch – und damit auch so berührend, wie man ihn auf großen Hightech-Bühnen schwer erleben kann.

Bei „Ambros pur! Das Konzert“ gibt es keine aufwendigen Effekte, kein Bühnengewitter, sondern Musik, Gefühl und Geschichten.