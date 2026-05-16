Waldfachpläne für 44 Gemeinden erleichtern Katastropheneinsatz

"Beim Waldbrand waren wir nicht gut aufgestellt. Das war so, jetzt ist es anders", sagte Landtagsabgeordneter René Lobner (ÖVP) beim Kommandantentag des Bezirks Gänserndorf. Damit erinnerte er an den Waldbrand in Gänserndorf-Süd im September 2024, der die Wehren tagelang in Schach hielt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Alfred Horak Die Waldfach- und Einsatzpläne wurden beim Bezirksfeuerwehrtag feierlich überreicht (v.l.): Stefan Mayerhofer (Planungsbüro FTB), Klaus Fernsebner (ehem.Bezirksförster), Bürgermeister Christof Windisch (Verbandsobmann Förderverein für das Feuerwehrwesen im Bezirk Gänserndorf), Landtagsabgeordneter Dieter Dorner, Bezirkshauptfrau Claudia Pfeiler-Blach, Ehrenoberbrandrat Georg Schicker, Nationalratsabgeordnete Angela Baumgartner, Ehrenbrandrat Reinhard Schuller, die Landtagsabgeordneten René Lobner und René Zonschits, Bezirksfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Markus Fellner und Bezirksfeuerwehrkommandant Oberbrandrat Markus Unger.

Wo sind Wasserentnahmestellen? Wo führen die Wege hin? Mit welchem Gerät sind die Waldwege befahrbar? Fragen wie diese waren damals schwer zu beantworten. Heute sind sie das, denn heute gibt es Waldfachpläne und zwar für alle 44 Gemeinden des Bezirks. "Im Juli 2025 war der Start, im April 2026 war das Ding fertig", sagt Bezirkshauptfrau Claudia Pfeiler-Blach mit hörbarem Stolz. Waldfachpläne als Highlight für die Bezirkshauptfrau Der Waldbrand war eine ihrer ersten Katastrophen, die sie nach ihrem Amtsantritt im Juni 2024 als Bezirkshauptfrau erlebte. Die neuen Waldfachpläne, die beim Kommandantentag den Gemeinden überreicht wurden, sind ein klares Highlight für Pfeiler-Blach. Sie sind eine Maßnahme zur Waldbrandprävention, "ein flexibles und freiwilliges Planungsinstrument", wie sie betonte.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Alfred Horak Für sein Engagement über Jahrzehnte hinweg wurde Reinhard Schuller zum Ehrenbrandtrat ernannt.

"Dass wir heute die Waldfachpläne übergeben, ist sein Verdienst. Ohne ihn wäre dieser Riesenaufwand nicht zu realisieren gewesen", bedankte sich der neue Bezirksfeuerwehrkommandant Markus Unger bei Feuerwehrurgestein Reinhard Schuller. Dieser schied aus dem aktiven Feuerwehrdienst aus und erhielt Standing Ovationen, als er zum Ehrenbrandrat ernannt wurde. Unzählige Telefonate und hunderte Stunden "Schulli hat Unmenschliches geleistet", weiß auch Lobner. Dafür habe Schuller unzählige Telefonate geführt und mehrere hundert Stunden investiert. "Das ist ein Zeichen, was Gemeinschaft bewegt und ausmacht", so die Bezirkshauptfrau.

"Die Pläne sind von Einsatzkräften für Einsatzkräfte", präsentierte Schuller schließlich sein Werk. Die Waldfachpläne sind deswegen wichtig, weil es im Bezirk 17.000 Hektar Wald gibt. Die Pläne sollen den Wehren helfen, sich in den Wäldern zurechtzufinden. Wege und Wasserentnahmestellen sind genau verzeichnet. Zudem sind die Wege klassifiziert, damit die Blaulichtorganisationen auch wissen, ob sie dort mit schwerem Gerät zufahren können oder nur noch zu Fuß weiterkommen. Mehr als nur Waldfachpläne "Das System ist ständig gewachsen", erzählt der Feuerwehrmann. Hydranten und Feldbrunnen wurden ebenso aufgezeichnet, wie Brücken. Ein Fokus wurde auch auf die vielen Energieanlagen im Bezirk, wie Schuller die Windräder, Umspann- und Heizwerke sowie Batteriespeicher zusammenfasste.