Waldbrand in Gänserndorf wurde durch technischen Defekt ausgelöst

Ein technischer Defekt an einem landwirtschaftlichen Gerät hat am Montag einen Waldbrand im Bezirk Gänserndorf verursacht. Bei Mäharbeiten von Grünbrache dürfte eine Welle eines Rotormulchers heiß gelaufen sein und Mährückstände entzündet haben, sagte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner am Donnerstag.

Keine weggeworfene Zigarette

Der Traktorlenker habe erfolglos versucht, das Feuer zu löschen. Die Flammen griffen auf die Brachfläche über und weiteten sich zu einem großen Waldbrand aus.