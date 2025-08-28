Grenzenlos im Weinviertel: "Katastrophe endet nicht an der March"

"Die March darf nicht mehr trennend sein." Dieser Satz des Mannsdorfer (Bezirk Gänserndorf) Bürgermeisters Christoph Windisch, war Thema eines Vernetzungstreffens zwischen Bürgermeistern aus dem Marchfeld und der slowakischen Region Záhorie. Was allerdings fehlte: Die geplante Bootsfahrt auf der March, denn die führt aktuell zu wenig Wasser. "Wir müssen auf die Donau", seufzte Bezirksfeuerwehrkommandant Georg Schicker.

Eingeladen zu diesem Treffen hatte der Förderverein für Feuerwehrwesen im Bezirk Gänserndorf, den Windisch als Obmann anführt. Unterstützt wurde die Zusammenkunft vom Interreg-Projekt "RegioCap" der EU-Service-Agentur NÖ.Regional. Mit dem Feuerwehrboot auf der Donau Für die rund 80-köpfige Truppe ging es im Feuerwehrauto-Konvoi nach Orth an der Donau, wo die Boote bestiegen wurden, damit sich die Teilnehmer informell kennenlernen konnten. "Wir können net nur reden, sondern a trinken", stellte Schicker sicher, dass für typisch weinviertlerische Verpflegung gesorgt war. Die Slowaken waren ebenfalls vorbereitet: Mit Schwimmflügerl und Hochprozentigem.

Hans-Peter Hasenbichler, Geschäftsführer der "via donau", der Österreichischen Wasserstraßen GmbH, sprach auf der Fahrt über die Aufgaben des Unternehmens, ein wichtiges Thema ist der Hochwasserschutz. Angelegt wurde schließlich beim via donau-Standort in Bad Deutsch-Altenburg (Bezirk Bruck/Leitha). Dort berichtete Stefan Schauringer, dass das Gelände der ehemaligen Schiffswerft angehoben wurde, damit das neue Logistikzentrum trocken bleibt. Ausgelegt ist es auf ein 100-jährliches Hochwasser. Gemeinsame Feuerwehrübung bei via donau Die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr sei sehr gut. Die Wehren dürfen die Sandsackfüllmaschine des Betriebs im Ernstfall nutzen; ein Übungsgelände für Hochwasserschutz wurde angelegt. So gibt es dort einen mobilen Hochwasserschutz wie in Hainburg. Vor zwei Monaten fand die erste gemeinsame Übung der slowakischen und österreichischen Feuerwehren auf dem Betriebsgelände statt.

Zurück nach Marchegg ging's wieder mit den Feuerwehrautos. Im Rittersaal des Schlosses empfing Bezirkshauptfrau Claudia Pfeiler-Blach die Delegation. Sie ist seit mehr als einem Jahr Bezirkshauptfrau und hat in dieser Zeit nicht nur "ihre" Bürgermeister der 44 Gemeinden besucht, sondern hat auch über die Grenze geschaut und den Bezirkshauptmann von Malacky, Robert Petko, besucht. Er betonte die Bedeutung persönlicher Netzwerke und strategischer Partnerschaften. "Wir können in den 2020er-Jahren nicht mehr in Grenzen denken", so Pfeiler-Blach. Das zeige sich vor allem im Katastrophenschutz: "Die Katastrophe endet nicht an der March." Um noch schneller reagieren zu können, brauche es die Implementierung einer Plattform für die Bürgermeister beider Ländern. "Das ist ein wichtiges Projekt, das mir sehr am Herzen liegt."

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sandra Frank Der "Borderwalk", der eigentlich eine Bootsfahrt war, klang im Schlossgarten von Marchegg bei einer gemütlichen Grillerei aus - alle Beteiligten wollten ein Erinnerungsfoto.

"ProMarch" soll Regionen zusammenbringen Diese Plattform ist bereits mehr als eine Idee: Sie trägt den Arbeitstitel "ProMarch", bereits im Herbst soll es ein erstes Treffen von Vertretern von je zehn Gemeinden von jeder Seite der March geben. "Wir wollen so die Feuerwehren, die Gemeinden und Regionen näher zusammenbringen", erklärte Sylvia Hysek von NÖ.Regional. Das ist Schicker besonders wichtig. Er ist dankbar, dass es den Förderverein für Feuerwehrwesen gibt. In diesen zahlen die 44 Gemeinden ein und machen so Anschaffungen für die Wehren möglich. Denn beim March-Hochwasser im Jahr 2006 sei festgestellt worden: "Unsere Wehren können zwar gut arbeiten, aber es fehlt das Material", erinnert sich Schicker, warum der Verein gegründet worden ist.