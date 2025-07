Weichen für medizinische Versorgung in Gänserndorf werden gestellt

Generell sehen die beiden Abgeordneten des Bezirks den Gesundheitspakt als etwas Positives in der angespannten Lage im Gesundheitsbereich. "Alle wollen ein Spital in der Nähe, sehen aber nicht, dass sie die Versorgung, die sie vielleicht brauchen, dort gar nicht erhalten können", spricht sich Baumgartner für eine konzentrierte Versorgung aus. Was aus ihrer Sicht ebenfalls angegangen werden muss, ist das Lenken der Patientinnen und Patienten. "Viele gehen mit jedem Leiden jederzeit in die Notaufnahme ", weiß sie. Dort ist aber nicht der richtige Ort, um normale Kopfschmerzen behandeln zu lassen.

Da nickt Lobner, der überzeugt ist, dass das Expertenpapier das Beste für die Gesundheitsversorgung der Zukunft bringen wird. Er mahnt allerdings: "Jetzt müssen sich Ärztekammer und Gesundheitskasse bewegen." Denn gerade, was die Verbesserung des Angebots im MZG betrifft, hat er in der Vergangenheit einige Kämpfe ausgefochten. So wollte der Landtagsabgeordnete im MZG eine Ordination einrichten, in der die Ärzte der Region Wochenenddienste übernehmen. "So hätte jeder gewusst, dass im MZG am Wochenende immer ein Arzt da ist." Das sei jedoch am Willen der Mediziner gescheitert. Darum hofft er, "dass die PVZs ein Gamechanger sind". Denn die medizinische Versorgung und deren Qualität müsse auf langfristig gesichert werden.

Ein weiteres Problem, das unbedingt gelöst werden müsse: "Die Leute von Gänserndorf müssen nach Wien in ein Krankenhaus gebracht werden können", berichtet Baumgartner, dass die Rettung die nahe gelegenen Krankenhäuser in Wien nicht anfahren darf. Das müsse auf Landesebene geklärt werden. "Wir müssen mit den Wienern reden und weiter Druck machen", bekräftigt Lobner.