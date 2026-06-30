Der größte Vorteil bei Fußball um 4 Uhr früh: Das Wohnzimmer ist angenehm temperiert. Der Kreislauf wurde an diesem Sonntagmorgen durch andere Einflüsse herausgefordert: Ein Kalt-Warm der heftigsten Sorte, das man als Fußballfan nie mehr vergessen wird.

Auch ORF-Ko-Kommentator Andi Herzog, der denkbar viel erlebt hat, hatte einen aufregenden Tag. Minuten vor Schluss, als der Ball nur mehr in der algerischen Mannschaft zirkulierte, musste er hinunter zur Matchanalyse. Als Daniel Warmuth im Stile eines Südamerikaners „Toooooor!“ und „Kalajdžić!“ schrie – und sein jetzt schon ikonisches „Bist – du – deppert!“ –, war er nicht dabei.

Dafür war Herzog nach dem erlösenden Tor mitten in der chaotischen rotweißroten Jubeltraube zu entdecken. Da darf man nachher schon einmal vergessen, welcher Wochentag gerade ist _ und ob die Schüler in Österreich zum Unterricht müssen.

Auf seine herrlich bodenständige Art vergisst Herzog ohnehin nicht. Er sagte später zu Rainer Pariasek: „Ich hab’ noch nie so einen Hundskick kommentiert!“