WM-Thriller gegen Algerien im ORF frühmorgens knapp an der Millionenmarke

Das dritte und letzte Österreich-Match in der Gruppenphase der Fußball-WM ist trotz einer denkbar ungünstigen Anpfiffzeit auf hohes Zuseherinteresse gestoßen. Für die erste Spielhälfte im Aufeinandertreffen mit Algerien ab vier Uhr am Sonntagmorgen waren bereits im Schnitt 695.000 Personen auf ORF 1 mit dabei. Der Zuschauerschnitt stieg für die zweite, unglaublich dramatische Spielhälfte dann noch einmal deutlich auf 903.000 an. Der Marktanteil betrug starke 86 Prozent.

Als Saša Kalajdžić um exakt 5.57 Uhr den rettenden Ausgleich zum 3:3 erzielte und ORF-Kommentator Daniel Warmuth „deppert“ wurde, waren laut ORF 963.000 Fans live dabei. Als absoluten Höchstwert gibt der ORF 972.000 Zuseherinnen und Zuseher an.