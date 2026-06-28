„Bist du deppert“ - ORF-Kommentator in völliger Ekstase

„Bist du deppert!“ schrie Daniel Warmuth ins Mikrofon nach dem Treffer von Sasa Kalajdzic zum 3:3 in Minute 96. Auch für den ORF-Kommentator war die sensationelle Schlussphase des ÖFB-Teams gegen Algerien emotional aufregend. Nach dem 2:3 von Mahrez (94.) war Österreich fast schon ausgeschieden.

Der 39-jährige Klagenfurter feierte somit eine perfekte Premiere bei einem WM-Spiel der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft. Mit einer emotionalen Schlussphase hat Warmuth beste Chancen, die in den vergangenen Jahrzehnten auf und abgespielten Mitschnitte von Edi Finger aus Cordoba 1978 vergessen zu lassen.

Dass Warmuth akustisch Leben ins Spiel bringen kann, bewies er in den vergangenen Jahren schon bei mehreren Eishockey-Weltmeisterschaften . Besonders sein Kommentar beim sensationellen 3:2-Sieg Österreichs gegen den damaligen Olympiasieger Finnland sorgte bei der WM 2024 für Aufsehen oder besser gesagt für Aufhören.

Rückblickend sagte Warmuth über Prag 2024: „Das war ein emotionaler Ausbruch, den ich selbst nicht kontrollieren konnte. Es war ein Höhepunkt für Eishockey-Österreich und auch für mich persönlich.“

In Kansas City 2026 kam jetzt ein weiteres Karriere-Highlight dazu.