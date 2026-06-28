Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Fußball

„Bist du deppert“ - ORF-Kommentator in völliger Ekstase

ORF-Kommentator Daniel Warmuth sorgte mit seiner Übertragung in den Schlusssekunden von Österreich gegen Algerien für besondere Momente.
Peter Karlik
28.06.2026, 07:43

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Österreich jubelt über das 3:3

„Bist du deppert!“ schrie Daniel Warmuth ins Mikrofon nach dem Treffer von Sasa Kalajdzic zum 3:3 in Minute 96. Auch für den ORF-Kommentator war die sensationelle Schlussphase des ÖFB-Teams gegen Algerien emotional aufregend. Nach dem 2:3 von Mahrez (94.) war Österreich fast schon ausgeschieden.

Kalajdzic Last Minute: Österreich erzitterte sich den Spanien-Hit

Der 39-jährige Klagenfurter feierte somit eine perfekte Premiere bei einem WM-Spiel der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft. Mit einer emotionalen Schlussphase hat Warmuth beste Chancen, die in den vergangenen Jahrzehnten auf und abgespielten Mitschnitte von Edi Finger aus Cordoba 1978 vergessen zu lassen.

ÖFB-Team lässt sich einlullen: Der Gipfel der Naivität

Dass Warmuth akustisch Leben ins Spiel bringen kann, bewies er in den vergangenen Jahren schon bei mehreren Eishockey-Weltmeisterschaften. Besonders sein Kommentar beim sensationellen 3:2-Sieg Österreichs gegen den damaligen Olympiasieger Finnland sorgte bei der WM 2024 für Aufsehen oder besser gesagt für Aufhören.

Noten nach dem Algerien-Drama: Die Routiniers und ein Joker stachen hervor

Rückblickend sagte Warmuth über Prag 2024: „Das war ein emotionaler Ausbruch, den ich selbst nicht kontrollieren konnte. Es war ein Höhepunkt für Eishockey-Österreich und auch für mich persönlich.“

In Kansas City 2026 kam jetzt ein weiteres Karriere-Highlight dazu.

Fußball-WM
kurier.at, peka  | 

Kommentare