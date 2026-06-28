ÖFB-Team lässt sich einlullen: Der Gipfel der Naivität

Wenn man als Journalist gerne über Fußball als Sport berichtet und dann drei Tage lang ständig mit dem Thema Gijon konfrontiert wird, dann kann das nerven. Was soll ein Spiel vor 44 Jahren mit dieser Partie zu tun haben?

Nichts, ist man verleitet zu denken. Bis zu einer überraschenden Begegnung in einem Hotel-Aufzug in Kansas City am Weg zum Frühstück am Spieltag.

„Das war ein Skandal von euch“

„Nach der Auslosung habe ich nur geschaut, dass ich eine Karte fürs Spiel gegen Österreich bekomme, die Spiele gegen Argentinien und Jordanien waren mir nicht wichtig“, erzählte der algerische Fan. Nachsatz: „Das war ein Skandal von euch, ihr habt uns damals nach Hause geschickt.“ Und plötzlich wird einem klar, dass dieses Spiel für viele Menschen in Algerien womöglich ein paar mehr Narben hinterlassen hat, als man selbst geglaubt hat.

Ergo: Algerien wird Österreich nach Hause schicken, wenn es die Chance dazu hat. Gut möglich, dass die Spieler in ihrem Land ordentlich aufgezuckert wurden in den letzten Tagen.