ÖFB-Team lässt sich einlullen: Der Gipfel der Naivität
Wenn man als Journalist gerne über Fußball als Sport berichtet und dann drei Tage lang ständig mit dem Thema Gijon konfrontiert wird, dann kann das nerven. Was soll ein Spiel vor 44 Jahren mit dieser Partie zu tun haben?
Nichts, ist man verleitet zu denken. Bis zu einer überraschenden Begegnung in einem Hotel-Aufzug in Kansas City am Weg zum Frühstück am Spieltag.
„Das war ein Skandal von euch“
„Nach der Auslosung habe ich nur geschaut, dass ich eine Karte fürs Spiel gegen Österreich bekomme, die Spiele gegen Argentinien und Jordanien waren mir nicht wichtig“, erzählte der algerische Fan. Nachsatz: „Das war ein Skandal von euch, ihr habt uns damals nach Hause geschickt.“ Und plötzlich wird einem klar, dass dieses Spiel für viele Menschen in Algerien womöglich ein paar mehr Narben hinterlassen hat, als man selbst geglaubt hat.
Ergo: Algerien wird Österreich nach Hause schicken, wenn es die Chance dazu hat. Gut möglich, dass die Spieler in ihrem Land ordentlich aufgezuckert wurden in den letzten Tagen.
Aus irgend einem Grund war das aber an diesem Abend den österreichischen Spielern nicht klar. Vielleicht wurden doch zu wenige Fragen zu Gijon gestellt, um auch das ÖFB-Team zu sensibilisieren. Die gezeigte Passivität wäre so zu erklären. Österreich hat sich jedenfalls ordentlich einlullen lassen in Kansas City und ist mit zwei blauen Augen davon gekommen.
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