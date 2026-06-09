Wildendürnbach setzt Richtlinien für Presshäuser-Erhalt um

Die historischen Kellergassen mit ihren charakteristischen Presshäusern tragen wesentlich zur Weinviertler Kulturlandschaft bei. In der Gemeinde Wildendürnbach im Bezirk Mistelbach erzählen sie nicht nur die Geschichte des Weinviertler Weinbaus, sondern spielen auch eine wesentliche Rolle für den Tourismus in der Region.

Schutzzonen bewahren Bausubstanz Eine Initiative der Leader-Region Weinviertel Ost hat es sich nun zur Aufgabe gemacht, dieses kulturelle Erbe zu schützen. Mit dem Abschluss des Projekts „Kellergassen Schutzzone“ wurde dafür ein wichtiger Schritt gesetzt. Verfall und unsensible Umbauten sind nur einige der Probleme, vor denen die drei Kellergassen der Gemeinde Wildendürnbach stehen. Das Projekt der Leader-Region setzt hier an und will durch speziell erarbeitete Schutzzonen die historische Bausubstanz bewahren.

Das Ziel der Schutzzonen sei, den Gemeinden ein Instrument in die Hand zu geben, um die Presshäuser einheitlich und zukunftsfit weiterzuentwickeln, heißt es in einer Aussendung der Leader-Region. Dafür wurden konkrete Richtlinien für künftige bauliche Veränderungen aufgestellt, die das historische Erscheinungsbild sowie den Charme der Kellergassen erhalten sollen, ohne diese dem Verfall zu überlassen.