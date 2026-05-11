Museumsdorf Niedersulz: Altes Presshaus beim Kellergassenfest eröffnet

Mehr als 20 Winzerinnen und Winzer aus der Region präsentierten am Samstag beim Kellergassenfest im Museumsdorf Niedersulz (Bezirk Gänserndorf) ihre Weine. Das Highlight der Veranstaltung war die Wiedereröffnung eines Presshauses mit angeschlossener Kellerröhre und Schüttkasten - das hat dem Museumsdorf nämlich noch gefehlt.

Bei dem traditionellen Kellergassenfest konnten Besucherinnen und Besucher an mehreren Stationen im Dorf einiges über Weingarten- und Kellerarbeit sowie den Entstehungsprozess eines Weinfasses erfahren. Damen-Trio eröffnete Presshaus Zu Beginn der Veranstaltung wurde das Presshaus von der Sulzer Bürgermeisterin Angela Baumgartner (ÖVP), der wissenschaftlichen Leiterin Veronika Plöckinger-Walenta und Edeltraud Hruschka, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Museumsdorf, feierlich wiedereröffnet.

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Presshaus mit Originalausstattung Da das neu sanierte Presshaus aus Ottenthal (Bezirk Mistelbach) kommt, war auch der amtierende Ottenthaler Bürgermeister Herwig Graf (ÖVP) bei der Eröffnung mit dabei. Dort sind nun Geräte rund um die Weinlese, Traubenverarbeitung, Weinbereitung und -lagerung ausgestellt. Eine angeschlossene Kellerröhre und einen Schüttkasten im Obergeschoß beherbergt das zweigeschoßige Gebäude aus dem 19. Jahrhundert ebenso. Zur Originalausstattung des Presshauses gehört zudem eine restaurierte Nabinger-, Kasten- oder Spindelpresse aus dem Jahr 1847. Das Presshaus ist nun für alle Besucher des Museumsdorfes geöffnet.