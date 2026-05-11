Museumsdorf Niedersulz: Altes Presshaus beim Kellergassenfest eröffnet
Mehr als 20 Winzerinnen und Winzer aus der Region präsentierten am Samstag beim Kellergassenfest im Museumsdorf Niedersulz (Bezirk Gänserndorf) ihre Weine. Das Highlight der Veranstaltung war die Wiedereröffnung eines Presshauses mit angeschlossener Kellerröhre und Schüttkasten - das hat dem Museumsdorf nämlich noch gefehlt.
Bei dem traditionellen Kellergassenfest konnten Besucherinnen und Besucher an mehreren Stationen im Dorf einiges über Weingarten- und Kellerarbeit sowie den Entstehungsprozess eines Weinfasses erfahren.
Damen-Trio eröffnete Presshaus
Zu Beginn der Veranstaltung wurde das Presshaus von der Sulzer Bürgermeisterin Angela Baumgartner (ÖVP), der wissenschaftlichen Leiterin Veronika Plöckinger-Walenta und Edeltraud Hruschka, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Museumsdorf, feierlich wiedereröffnet.
Presshaus mit Originalausstattung
Da das neu sanierte Presshaus aus Ottenthal (Bezirk Mistelbach) kommt, war auch der amtierende Ottenthaler Bürgermeister Herwig Graf (ÖVP) bei der Eröffnung mit dabei. Dort sind nun Geräte rund um die Weinlese, Traubenverarbeitung, Weinbereitung und -lagerung ausgestellt. Eine angeschlossene Kellerröhre und einen Schüttkasten im Obergeschoß beherbergt das zweigeschoßige Gebäude aus dem 19. Jahrhundert ebenso. Zur Originalausstattung des Presshauses gehört zudem eine restaurierte Nabinger-, Kasten- oder Spindelpresse aus dem Jahr 1847.
Das Presshaus ist nun für alle Besucher des Museumsdorfes geöffnet.
Weitere Veranstaltungen im Mai
Kommendes Wochenende lädt das Museumsdorf Niedersulz bereits zu neuen Veranstaltungen ein: Bei den „Schaugartentagen NÖ“ am 16. und 17. Mai von 13 bis 17 Uhr dreht sich alles rund um das Gartenwissen und naturnahe Bodenpflege. Jeden Samstag, Sonntag und Feiertag findet außerdem die Veranstaltung „Alltag im Dorf“ statt. Hierbei stehen Themen wie „In der Greißlerei“, „In der Mühle“ oder „Märchen rund ums Dorf“ im Mittelpunkt.
Am 31. Mai zum „Frauenalltag anno dazumal“ wird unterdessen der damalige Tagesablauf von Frauen rund um Haus, Landwirtschaft und Handwerk thematisiert.
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