Es ist fix: Neues Weinviertel-Klinikum wird in Stockerau gebaut
Eigentlich hätte ja erst Ende April bekanntgegeben werden sollen, wo das neue Weinviertelklinikum Süd-West stehen soll. Doch scheinbar wurden der Landesregierung die Diskussionen der letzten Wochen zu heiß: Wie berichtet, haben sich 14 Gemeinden als Standort für das neue Klinikum beworben.
Die Stadt Hollabrunn sowie der Bezirk Korneuburg haben auch öffentlich die Werbetrommel für sich als neuer Standort gerührt - ungeachtet dessen, dass eigentlich eine Expertenkommission anhand eines Punktesystems darüber entscheidet, wo das neue Klinikum stehen soll.
Am vergangenen Freitag hieß es auf KURIER-Anfrage noch, dass das Expertengremium diese Woche der Landesregierung ein Papier vorlegen wird. Am Montag wurde jedoch kurzfristig zu einer Pressekonferenz ins Landhaus eingeladen - und Stockerau als der neue Standort des Klinikums verkündet.
Stockerau hatte mehrere Grundstücke eingereicht, der Standort Alte Au hat das Rennen gemacht.
Warum Stockerau als Standort gewählt wurde und was die politischen Vertreter des Weinviertels zu der Entscheidung sagen, lesen Sie hier in Kürze.
Kommentare