Es ist fix: Neues Weinviertel-Klinikum wird in Stockerau gebaut

Eigentlich hätte ja erst Ende April bekanntgegeben werden sollen, wo das neue Weinviertelklinikum Süd-West stehen soll. Doch scheinbar wurden der Landesregierung die Diskussionen der letzten Wochen zu heiß: Wie berichtet, haben sich 14 Gemeinden als Standort für das neue Klinikum beworben.

Die Stadt Hollabrunn sowie der Bezirk Korneuburg haben auch öffentlich die Werbetrommel für sich als neuer Standort gerührt - ungeachtet dessen, dass eigentlich eine Expertenkommission anhand eines Punktesystems darüber entscheidet, wo das neue Klinikum stehen soll.