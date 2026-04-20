14 Gemeinden wollen das neue Spital im Weinviertel

Noch ist die Katze nicht aus dem Sack. Erst Ende April will das Land bekannt geben, wo das neue Weinviertelklinikum Süd-West gebaut werden soll. Dieses wird die drei bestehenden Landeskliniken in Hollabrunn, Stockerau und Korneuburg ersetzen. Dabei haben 14 Gemeinden Grundstücke in den Ring geworfen, darunter auch die Bezirkshauptstädte Hollabrunn und Korneuburg sowie die größte Stadt des Weinviertels, Stockerau.

Die Entscheidung liegt bei einer Expertenkommission, die die Standorte nach einem wohl gehüteten Punktesystem bewertet. Was die Politiker aus Hollabrunn und Korneuburg jedoch nicht davon abhält, öffentlich die Werbetrommel zu rühren. Kampf zwischen Nachbarn Den Anfang machte der Hollabrunner ÖVP-Bürgermeister Alfred Babinsky, der den perfekten Standort am Rübenplatz, gleich neben dem Bahnhof und der S6, ortet. Sogar eine Studie und digitale Ansichten gab die Stadt in Auftrag, um zu zeigen, wie überzeugt sie von sich ist.

Ein Vorpreschen, das die Bezirkspolitiker von Korneuburg nicht so einfach hinnehmen wollen: Sie setzten mit einer parteiübergreifenden Botschaft nach. „Für uns ist klar, dass dieses moderne Klinikum unbedingt im Bezirk Korneuburg errichtet werden muss, weil im Bezirk Korneuburg einfach der Bedarf gegeben ist, sowie im Hinblick auf die regionale Wertschöpfung und die Sicherung von Arbeitsplätzen“, sagen Landtagsabgeordneter Christian Gepp, Nationalratsabgeordneter Andreas Minnich (beide ÖVP), SPÖ-Bundesrat Martin Peterl sowie FPÖ-Landtagsabgeordneter Hubert Keyl. Enormer Zuzug Denn der Zuzug in die Region sei enorm, und auch in den nächsten Jahren sei davon auszugehen, dass sich die drei Städte Korneuburg, Stockerau und Gerasdorf sowie die Umlandgemeinden von Wien weiterentwickeln werden. „Die stetig wachsende Bevölkerung des Bezirkes verdient medizinische Versorgungssicherheit auf höchstem Niveau“, so Gepp, Minnich und Keyl unisono. Für SPÖ-Bundesrat Peterl auch eine Frage der Lage: „Eine Errichtung in unserem Bezirk sehen wir als unabdingbar an, auch aufgrund unserer optimalen Erreichbarkeit aus der Bundeshauptstadt – Stichwort: Gesundheitsregion Ost.“