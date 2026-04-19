Wissenschaft einfach erklärt: Klimapodcaster aus Baden geehrt

Wie viele Bäume braucht es, um das Klima zu retten? Wer macht den Klimaaktivismus? Und wie schnell erhitzt sich die Erde wirklich? Mit diesen und vielen weiteren Fragen rund um die Erderwärmung setzt sich der Badner Astronom Florian Freistetter auseinander. Gemeinsam mit der deutschen Meteorologin Claudia Frick moderiert er den Podcast "Das Klima". Darin klären die beiden wissenschaftlich fundiert über Klimaforschung und die Klimakrise auf.

Eine Arbeit, die kürzlich ausgezeichnet wurde. Für die Folge "Der zweite Österreichische Sachstandsbericht zum Klimawandel" erhielten die beiden den Preis der Österreichischen Forschungsgemeinschaft (ÖFG) für Wissenschaftsjournalismus 2026 in der Kategorie Rundfunk. Die Auszeichnung wird an Beiträge verliehen, die Wissenschaft verständlich vermitteln und damit einen Beitrag zur öffentlichen Aufklärung leisten.

"Science Busters"

"In Zeiten zunehmender Untätigkeit angesichts der Klimakrise freut es uns besonders, dass unsere Arbeit von der Österreichischen Forschungsgemeinschaft gesehen und gewürdigt wird", kommentiert Freistetter die Preisverleihung.

Der Astronom ist seit vielen Jahren in der Wissenschaftskommunikation aktiv. Er beteiligt sich auch an dem Podcast "Das Universum" und moderiert das Audioformat "Sternengeschichten". Darüber hinaus hat Freistetter bereits mehrere Bücher veröffentlicht und ist seit 2015 ein Mitglied der bekannten "Science Busters".