Aus für Dauerblinken bei Windrädern in Niederösterreich

Auf Basis eines Nationalratsbeschlusses müssen Windräder in der Nacht nur noch bei Bedarf beleuchtet werden, etwa wenn sich ein Flugobjekt annähert, das bisherige Dauerblinken entfällt. Diese sogenannte bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung wird nun erstmals in Niederösterreich umgesetzt, teilte Landesvize Stephan Pernkopf (ÖVP) mit. Der neue EVN-Windpark Gnadendorf-Stronsdorf im Bezirk Mistelbach geht mit dem neuen System in Betrieb.

Pernkopf hatte das Aus für das Dauerblinken bereits 2022 gefordert, 2024 wurden im Nationalrat die rechtlichen Grundlagen geschaffen. In den vergangenen Monaten wurden insbesondere von der Luftfahrtbehörde und der Austro Control die technischen und rechtlichen Voraussetzungen finalisiert. "Unnötige Lichtverschmutzung wird damit deutlich reduziert und den Menschen ein Stück Nachtruhe zurückgegeben", betonte der Landesvize. Der aus dem Weinviertel stammende Landtagspräsident Karl Wilfing (ÖVP) ortete ebenfalls einen "Beitrag zur Reduktion unnötiger und störender Lichtverschmutzung".