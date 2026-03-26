"Smarte" Windräder im Burgenland: Ende des Dauerblinkens

Verordnung des Infrastrukturministeriums liegt aber erst seit vergangenen November vor.

Bis die bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung, so der Fachbegriff, tatsächlich in Betrieb ging, sollte es eine Weile dauern. Die notwendige Technologie wurde schon vor eineinhalb Jahren installiert, die erforderliche Verordnung des Infrastrukturministeriums liegt aber erst seit vergangenen November vor.

Gestern Abend wurde schlussendlich der "echte" Aus-Knopf gedrückt. Landeshauptmann-Stellvertreterin Anja Haider-Wallner (Grüne) bereitete dem Dauerblinken gemeinsam mit Burgenland Energie-CEO Stephan Sharma und Philipp Piber, dem Chef der Austro Control, ein Ende.

38 Windräder werden "unsichtbar"