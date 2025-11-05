Blinklichter in Österreichs größtem Windpark abgedreht

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Den dauerhaft blinkenden roten Lichtern im Windpark Andau (Bezirk Neusiedl am See) wird ein Ende gemacht. Sie wurden durch eine Technologie ersetzt, sodass die Lichter nur angehen, wenn sich tatsächlich ein Flugzeug oder Hubschrauber nähert. Nach einer Testphase liegt nun die entsprechende Verordnung des Infrastrukturministeriums vor, teilte die Burgenland Energie am Mittwoch mit.

In Andau, dem laut Unternehmensangaben größten Windpark Österreichs, wurde vor rund einem Jahr die neue Technologie installiert und die Testphase mit der Austro Control und dem Ministerium gestartet. Neue Technologie "Die Tests waren sehr erfolgreich und auf dieser Basis hat das Ministerium in den letzten Monaten die entsprechende Verordnung entwickelt, um es in Österreich zu ermöglichen, dauerhafte Befeuerung durch sensorgesteuerte Lichter zu ersetzen", so der Vorstandsvorsitzende Stephan Sharma.