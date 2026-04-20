Seltenes Herzleiden: Diagnostik in Horn erweitert

Atemnot, Müdigkeit, geschwollene Beine und Herzrhythmusstörungen sind unspezifische Symptome, die auf verschiedene Erkrankungen hindeuten können. Eine mögliche, wenn auch seltenere Ursache ist die Herzamyloidose . Auslöser für das Leiden sind abnorme Eiweißablagerungen, sogenannte Amyloide, die sich im Herzmuskel ansammeln. So wird unter anderem das Gewebe verdickt und versteift, Beeinträchtigungen des elektrischen Leitungssystems können die Folge sein.

"Die Herzamyloidose ist eine Erkrankung, die oft lange Zeit unbemerkt bleibt", erklärt Mate Trogrlic, Leiter des Instituts für Nuklearmedizin am Landesklinikum Horn. Eine zeitnahe Diagnose sei jedoch wichtig für den weiteren Therapieverlauf. Dafür wurde früher häufig eine invasive Herzmuskelbiopsie durchgeführt, schildert der Primar.

Geringe Belastung

Heute stehe eine schonendere Methode zur Verfügung: die Szintigraphie. Im Rahmen der Untersuchung wird eine geringe Menge radioaktiver Substanz in die Vene injiziert. Dieser Marker reichert sich in den Amyloidablagerungen im Herzen an. Die Strahlenbelastung sei gleichzeitig gering, heißt es.

Je nach verwendeter Substanz können unterschiedliche Organe und ihre Funktion sichtbar gemacht werden. Das Verfahren kommt unter anderem bei Untersuchungen von Schilddrüse, Knochen, Gehirn, Leber, Niere oder Lunge zum Einsatz.

So lassen sich etwa Entzündungsherde, aber auch Tumore und andere krankhafte Veränderungen im Gewebe darstellen. Das Verfahren ist Teil der diagnostischen Abklärung und wird mit weiteren Untersuchungen kombiniert.