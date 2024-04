Weintour Weinviertel: 250 Weingüter und Keller mit einem Ticket

Es gibt wohl viele gute Gründe, sich auf den Frühling zu freuen. Im Weinviertel ganz besonders, denn dann kann man endlich die neuesten Tropfen der heimischen Winzer verkosten. Die beste Gelegenheit dafür bietet wohl die Weintour Weinviertel , bei der man am kommenden Wochenende 250 Weingüter und Weinkeller besuchen kann.

Die Idee ist denkbar einfach: Um 25 Euro (wer direkt am Weintour-Wochenende kauft, zahlt 30 Euro) kann man ein Weintour-Band erwerben. Damit kann man über Tausend Weine in den teilnehmenden Betrieben verkosten. In den Verkaufspreis inkludiert sind auch zwei Einkaufsgutscheine im Wert von jeweils sechs Euro, die direkt bei den Winzern eingelöst werden können.

Die Weintour bietet zudem die Möglichkeit, sich mit den Winzern auszutauschen. Im Mittelpunkt steht natürlich der Weinviertel DAC, der Grüne Veltliner, der für die Region so typisch ist.