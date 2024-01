Wein wie aus dem Ei gepellt

Eine besonderes „Packerl“ erhielt das Weingut Krug in Gumpoldskirchen vor Kurzem: Ein Spezialfass mit 2.000 Litern Fassungsvermögen. Und: „Es macht uns stolz, als zweites Weingut weltweit und als erstes in Europa ein derartiges Ovonum der renommierten Firma Vicard Tonnellerie aus Frankreich in unserem Weinkeller zu haben“, sagt Winzer Gustav Krug.