Weihnachtsgutschein: Das Christkind flatterte etwas zu schnell

Die Absicht war eine Gute, leider hat sie einige Unternehmen auf dem falschen Fuß erwischt. Mit ein paar Anlaufschwierigkeiten ist heute, Montag, die Weihnachtsgutscheinaktion der Stadt Wiener Neustadt angelaufen. Während beim Verkauf der besonders geförderten Gutscheine bereits am Vormittag Hochbetrieb herrschte, waren einige Betriebe in der Innenstadt über die Modalitäten noch nicht ausreichend informiert. In den sozialen Medien gingen deshalb die Wogen hoch.

Wie berichtet hat die bunte Stadtregierung eine Idee geboren, um den krisengebeutelten Innenstadt-Handel nach dem zweiten Lockdown ein wenig unter die zu Arme greifen. Seit Montag gibt es in der Verkaufsstelle in den Kasematten einen besonderen Weihnachtsgutschein, der exklusiv für alle Innenstadt-Geschäfte und Lokale gilt. Gedruckt werden 100.000 Stück 10-Euro-Gutscheine, die zum Preis von acht Euro gekauft werden können. Die restlichen zwei Euro steuert die Stadt als Förderung bei. Jeder Kunde darf maximal Gutscheine im Wert von 300 Euro erwerben. „Wir lösen mit einem Beitrag von 200.000 Euro einen Umsatz von einer Million Euro für die Geschäfte aus“, erklärt Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP).