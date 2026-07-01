Ermittlungen in NÖ: Pflegerin findet Tote in Blutlache
Eine schlimme Entdeckung machte am Mittwochvormittag eine Pflegerin im Haus einer Frau im Bezirk Baden. Im Einfamilienhaus der Pflegebedürftigen im schmucken Erholungszentrum in Weigelsdorf fand sie die Leiche der Mitfünfzigerin in einer riesigen Blutlache.
Die Pflegerin wählte den Notruf und setzte damit die Rettungskette in Gang. Für das Opfer kam jedoch jede Hilfe zu spät. Die zu Hilfe gerufenen Einsatzkräfte konnten nur mehr den Tod der Frau feststellen.
Wegen der bedenklichen Umstände am Auffindungsort wurden Kriminalbeamte und schließlich das Landeskriminalamt Niederösterreich hinzugezogen. Wie es aus gut informierten Polizeikreisen heißt, könnte es sich um eine Bluttat oder aber um einen schweren Sturz der Frau handeln.
Keine Einbruchsspuren
Um die genauen Umstände zu klären und festzustellen, ob ein Gewaltverbrechen ausgeschlossen werden kann, sicherten Tatortermittler Mittwochnachmittag im Wohnhaus alle Spuren. Laut ersten Informationen waren augenscheinlich keine Einbruchsspuren zu erkennen.
Eine gerichtsmedizinische Untersuchung soll in den kommenden Tagen die Todesursache klären.
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