Ermittlungen in NÖ: Pflegerin findet Tote in Blutlache

Eine schlimme Entdeckung machte am Mittwochvormittag eine Pflegerin im Haus einer Frau im Bezirk Baden. Im Einfamilienhaus der Pflegebedürftigen im schmucken Erholungszentrum in Weigelsdorf fand sie die Leiche der Mitfünfzigerin in einer riesigen Blutlache.

Die Pflegerin wählte den Notruf und setzte damit die Rettungskette in Gang. Für das Opfer kam jedoch jede Hilfe zu spät. Die zu Hilfe gerufenen Einsatzkräfte konnten nur mehr den Tod der Frau feststellen.