Skandal um die St. Pöltner Müllabfuhr: Dutzende Verdächtige

Es war die Stadt St. Pölten selbst, die im März 2025 einen möglichen Skandal öffentlich machte, der die Ermittler bis heute intensiv beschäftigt.

Damals wurde der Verdacht auf illegale Praktiken bei der Müllabholung laut. Involviert sein sollen nicht nur Mitarbeiter der städtischen Müllabfuhr, sondern auch Wirte in der Landeshauptstadt. Konkret ging es darum, dass Abfälle in erheblichem Umfang gegen private Gegenleistungen entsorgt worden sein sollen – ohne die dafür fälligen Gebühren zu entrichten.

Kurzum: Die Mitarbeiter der Müllabfuhr sollen für Sonderdienste mit Gratis-Essen bestochen worden sein, Gasthäuser sollen sich dadurch Gebühren erspart haben. Vereinzelt dürfte auch Bargeld geflossen sein.

„Verdachtsfälle restlos aufklären“

SPÖ-Bürgermeister Matthias Stadler zeigte sich angesichts der Verdachtsmomente jedenfalls fassungslos. „Solche Vorgänge haben in einer Stadtverwaltung nichts verloren. Wie kommen die ordentlichen Gebührenzahler dazu? Wir werden alles daransetzen, diese Verdachtsfälle restlos aufzuklären“, betonte er.