Wegsperren statt Therapie

Florian Engel

Engel

Christian

Dass viele der Menschen, die imsitzen, nicht dort sitzen müssten oder sollten, meint auchvon der Abteilung Betreuung in der Vollzugsdirektion. "EineJustizanstalt ist immer eine, es fehlt dort einfach das therapeutische Milieu."glaubt, man könnte ein Drittel der Menschen im"sofort rauslassen, aber das scheitert daran, dass es keine ausreichende Nachbetreuung gibt." Er wünscht sich daher neben mehr Fachpersonal auch eine 15a-Vereinbarung zwischen Bund und Ländern, "denn derartige Sozialhilfestrukturen wären eigentlich Ländersache, die halten sich aber bei dem Thema raus." Sprich, sie übernehmen keine Haftentlassenen in ihre Betreuungseinrichtungen. Und wenn neue gebaut werden sollen, legt sich die Bevölkerung quer. Zuletzt geschehen in Niederösterreich : Dort wollte Pro mente plus ein Nachbetreuungsprojekt realisieren, scheiterte aber am Widerstand der Bevölkerung "und am fehlenden Rückhalt der politisch Verantwortlichen", sagt GeschäftsführerRachbauer. Dabei habe Pro mente in den vergangenen zehn Jahren inundinsgesamt 1500 Menschen betreut – "ohne nennenswerte Rückfälle und ohne Konflikte mit den Nachbarn". Und kostengünstiger, meint Rachbauer. "Ich bin davon überzeugt, dass man mit denselben finanziellen Mitteln außerhalb der Justizanstalten ein viel besseres Angebot machen kann, das ist nicht das Thema." Sondern? "Das Thema ist die Unsicherheit. Das Sicherheitsdenken zieht sich in unserer Gesellschaft überall durch, niemand traut sich Entscheidungen zu treffen oder Verantwortung zu übernehmen."