Was in den Herbstferien in NÖ geboten wird

Am heutigen Dienstag läutete vermutlich das letzte Mal für eine Woche der Wecker, um rechtzeitig in der Schule zu sein. Bis 2. November sind Herbstferien, am 3. November weckt er dann wohl wieder zur gewohnten Zeit.

Dazwischen kann man ausschlafen, oder früher aufstehen, um etwas zu unternehmen. Zahlreiche Ausflugsziele im ganzen Land haben ein besonderes Programm für die Ferien im Angebot. Hier ein paar Tipps:

In Krems findet am morgigen Feiertag das „Kinder.Kunst.Fest“ statt. Von 10 bis 18 Uhr gibt es auf der fußläufigen Entfernung von 1,6 Kilometern vom Minoritenplatz in Stein über den Museums- bis zum Dominikanerplatz viel zu entdecken. Das Motto heuer: „Rendezvous mit Künstler:innen aus aller Welt.“ In einer Kunstaktion wird der Museumsplatz mit roten Fäden verwebt, zu afrikanischen Rhythmen getanzt oder erlernt, wie Trickfilme funktionieren. Auf dem Programm stehen kreative Workshop, etwa zu Klangkunst, Cartoons und Drucktechniken. Donald Duck ist unterwegs und sorgt für Unterhaltung und lustige Fotos. Ein Musiktheater erzählt über die Freundschaft des Waldrapps, einer vom Aussterben bedrohten Vogelart, mit den Menschen. Alljährliches Highlight: Die Riesen-Seifenblasen von Bubbles 4 you.

In den Kittenberger Erlebnisgärten in Schiltern bei Langenlois dreht sich hingegen vom 26. bis zum 31. Oktober alles um den Kürbis. Am Mittwoch gibt es die „Kürbisschnitzerei“, bei der alle Kinder nach Lust und Laune ihren eigenen Kürbis gestalten können. An den anderen Tagen erfährt man Wissenswertes über den Kürbis sowie Halloween und es wird Gruseliges gebastelt.