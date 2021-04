Was die Niederösterreicher in der Pandemie zu Essen bestellen

Niederösterreich bleibt traditionell

Dennoch: Vergleicht man Niederösterreich mit den anderen Bundesländern, dann ist Niederösterreich das einzige Bundesland, bei dem es die heimische Küche noch aufs Stockerl schafft.

Interessant ist, dass in allen Bundesländern - außer in Wien – Burger die Spitzenreiter sind. In der Bundeshauptstadt wird am häufigsten Pizza bestellt – und zwar in 16 von 23 Bezirken. Burger liegen in sechs Bezirken vorne. In der Wiener Innenstadt sind vegetarische Speisen der Spitzenreiter.

Die meisten Niederösterreicher bestellen ihr Essen am häufigsten am Sonntag um 18 Uhr und entsprechen damit dem österreichischen Durchschnittswert. Einzige Abweichung: In Klosterneuburg wird am häufigsten Freitagabend bestellt.