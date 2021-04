Corona-Pandemie lässt Lieferdienste boomen

Nicht nur die Auftraggeber, auch die Lieferzeiten haben sich seit der Pandemie verändert. „Die zeitigen Sachen haben abgenommen. Mittag ist zwar immer noch Mittag, aber niemand braucht mehr ganz früh was im Büro“, schildert Grubner. Dafür gebe es nun aber abends häufiger Aufträge.

„Der Fahrradkurier“ ist in St. Pölten aber nicht der einzige Kurierdienst, der seine Aufträge auf Rädern ausliefert. Auch die zwei Essenslieferanten „Lieferando.at“ und „Mjam“ bieten ihre Lieferdienste in der Landeshauptstadt an. Bei „Mjam“, das in St. Pölten Essen von 62 Lokalen ausliefert, haben sich durch die Pandemie ebenfalls die Lieferzeiten verändert.