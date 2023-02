Wanderung auf die höchsten Gipfel des Weinviertels

Je nach sportlicher Verfassung kann man sich zwischen 25, 40 und 65 Kilometern entscheiden. Los geht es in früher Morgenstunde um 6 Uhr vom höchsten Punkt, dem Buschberg (492 Meter) in Pyhra, über Wildendürnbach bis zum zweithöchsten Punkt, dem Galgenberg nach Falkenstein (425 Meter). Wer lieber „nur“ 20 Kilometer gehen möchte, kann ab 12 Uhr in Neuruppersdorf starten. Das Ziel für alle drei Wanderstrecken befindet sich in der Kellergasse in Falkenstein.

Damit sich niemand verlaufen kann, ist der Weg gut beschildert und markiert. Wenn man sich doch überschätzt hat und vor einem Zwischenstopp nicht mehr weiter kann, kann man über eine Gratis-Hotline einen Shuttle-Dienst anrufen. Dieser holt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kostenlos ab und bringt sie ans Ziel nach Falkenstein.