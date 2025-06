Wanderziel des Ostens: Gemeinden bringen Tourismusprojekt ins Wanken

Nach dem feierlichen Spatenstich 2022 hängt die Finanzierung des 800.000-Euro-Projekts derzeit am seidenen Faden – obwohl bereits auf Hochtouren an dem Wanderpfad gebaut wird.

Mittlerweile sind die Gesamtkosten auf 800.000 Euro angewachsen. Durch Crowdfunding und Spenden konnten die Naturfreunde über 50.000 Euro extra lukrieren, im Topf fehlen aber immer noch 145.000 Euro, erklärt Hubert Prigl, Vorsitzender der Naturfreunde Hirschwang-Reichenau. Dass gerade der Tourismusverband und damit jene Gemeinden abgesprungen sind, die durch den Besuch Tausender Touristen am meisten profitieren, schmerzt Prigl besonders.

Nächtigungsabgabe für die Finanzierung?

"Der Weg ist nicht nur ein Gesundheitsprojekt, sondern auch ein wichtiger Wirtschaftsimpuls für die gesamte Region“, meinen die Naturfreunde. Deshalb hat man den Gemeinden den Vorschlag unterbreitet, einen Teil der jährlichen Nächtigungsabgaben in den kommenden Jahren in Tranchen zweckgebunden für den Flusswanderweg bereit zu stellen. Die Gemeinde Reichenau an der Rax will am 10. Juni im Gemeinderat darüber diskutieren.