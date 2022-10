Waldviertler Weihnachtsbaum vor Schloss Schönbrunn

Mit 90 Jahren ist sie weit gereist, um vor dem Schloss Schönbrunn für Leuchten in den Augen der Besucherinnen und Besucher des Weihnachtsmarktes zu sorgen – die schönste Fichte aus dem Bundesforste-Betrieb Waldviertel-Voralpen im Forstrevier Münichreith auf 900 Metern Seehöhe im Bezirk Zwettl.

Ernte am 31. Oktober

Die Österreichischen Bundesforste haben Ausschau nach dem schönsten Baum gehalten. Am 31. Oktober wird er geerntet, um anschließend seine Reise nach Schönbrunn anzutreten, wo er das beleuchtete Herzstück des Weihnachtsmarktes sein wird.

Nach Ankunft in Schönbrunn am 2. November sind gegen 8 Uhr die Experten des Forstamtes der Stadt Wien am Zug: Der tonnenschwere Baum wird per Kran vom Tieflader gehoben und fachmännisch imm dafür vorgesehenen Schacht verankert. Zeitgleich mit seiner Ankunft startet auch der Aufbau für den Weihnachtsmarkt. Die Österreichischen Bundesforste stellen den Baum in langer Tradition zur Verfügung.

Erstbeleuchtung

Am Samstag, 19. November, um 17 Uhr erstrahlt der Christbaum erstmals in voller Pracht. Mit 1.000 LED-Lichtern geschmückt, erfreut er über sechs Wochen lang mit seinem Anblick, 80 Aussteller versammeln sich in seinem Schein.