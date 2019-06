Waldviertler mit Crowdfunding für Bierlokal auf Zielgerade

„Weil es so viel gutes Bier gibt“, ganz Wien aber von drei, vier Lieferanten dominiert werde und Kleinbrauereien kaum eine Chance hätten, in die Gastronomie reinzukommen, geht Biergreissler Max Gaspar nun eigene Wege.

Um seinen Traum vom eigenen Bierlokal am Wiener Spittelberg Wirklichkeit werden zu lassen, setzt der umtriebige Unternehmer, der nicht nur in Eggenburg (Bezirk Horn), sondern auch in der Josefstädter Lederergasse ein Craft-Beer-Geschäft betreibt, auf Crowdfunding. Und er liegt gut im Rennen.