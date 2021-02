Waldviertel: Zwei Großeinsätze innerhalb von 20 Minuten

Zwei Brände innerhalb von 20 Minuten haben Samstagvormittag die Feuerwehren im Bezirk Gmünd auf Trab gehalten. Gegen 10.00 Uhr brach in Leopoldsdorf ein Feuer in einem privaten Sägewerk aus. Beim Eintreffen der Löschkräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand, berichtete Feuerwehrsprecher Franz Resperger in einer Aussendung. Rund 100 Feuerwehrleute verhinderten ein Ausbreiten des Brandes auf angrenzende Gebäude.