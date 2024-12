Neues Buch über das Waldviertel: 13 Geschichten über die Region

Der ist nun mit 13 Geschichten erschienen, in denen man sich mit den Fragen beschäftigt, wie sich das nördliche Niederösterreich verändert hat und was gleich geblieben ist. „Es sollte dieses Mal darum gehen, dass die Uhren im Waldviertel ein bisschen anders ticken“, sagt Kühn.

„Es geht eben ein wenig ruhiger zu, und zwischenzeitlich ist man während der Pandemie draufgekommen, dass solche Rückzugsorte manchmal doch recht gut sind“, so Kühn im Gespräch mit dem KURIER. Eine Lieblingsgeschichte könne er nicht benennen: „Man kann sich in allen wiederfinden. Es ist ein bunter Bogen und eine schöne literarische Vermessung des Waldviertels.“ Zudem würden die Autoren mit den einzelnen Orten, in denen sie leben, fast jede Region abbilden.