Waldbrand am Anninger in Mödling

Kurz nach 19 Uhr gingen am Donnerstag bei der Feuerwehr Mödling zig Anrufe ein - über dem Waldgebiet im Anninerforst stieg eine dunkle Rauchsäule in den Himmel. Sechs Feuerwehren aus dem Bezirk rückten aus, um den Waldbrand zu bekämpfen. Auch ein Hubschrauber half beim Löscheinsatz im unwegsamen Gelände. Das Feuer war bald unter Kontrolle. Laut ersten Angaben waren mehrere hundert Quadratmeter betroffen. Schon am Donnerstagvormittag hatte die Mödlinger Feuerwehr zu einem Flurbrand in Waldnähe ausrücken müssen. Eine Fläche von rund sechs Quadratmeter Wiese und Gebüsch stand in Brand. Der Brand konnte durch die Einsatzkräfte rasch gelöscht werden. Die Brandermittler der Polizei haben die Untersuchung der Brandursache aufgenommen.