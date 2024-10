"Mosis" serviert in Altstadtgewölbe Spezialitäten und feine Tröpferl

Nun herrscht im Lokal vis-a-vis vom Rathaus am Oberen Stadtplatz neues Leben. Mit einem interessanten neuen Mix-Konzept startete das " Mosis “, das zugleich Bäckerei und Café , Frühstücks- und Mittagsrestaurant , Weinbar und auch Lebensmittelgeschäft ist.

Der in Böhlerwerk an der B121 mit einem ähnlichen Konzept erfolgreiche Bäcker und Konditor Reinhard Moshammer und der Waidhofner Vinotheken-Betreiber und Weinhändler Fritz Lengauer (Wine Concept) haben sich zusammengetan.

Mittagsmenübestellungen aus Waidhofen

Dass bei ihm immer mehr Mittagsmenübestellungen aus Waidhofen einlangten, war für Moshammer einer der Gründe, gleich in der Ybbstalstadt ein eigenes Geschäft einzurichten.

Das "Mosis“ will mit vielfältigen Frühstücksangeboten, zwei täglich wechselnden Mittagsmenüs und dem feinen Afterwork-Achterl in der Waidhofner Innenstadt punkten. Weinliebhaber kommen in der Vinothek auf ihre Kosten, wo Weine aus Österreich und anderen Ländern verkostet und gekauft werden können, aber auch regionale Spezialitäten wie Säfte und eingelegtes Gemüse oder auch Kernöl und Schmankerl wie etwa Oliven sind zu haben. Zusätzlich werden auch Fleisch- und Wurstspezialitäten der Ybbstaler Fleischhauerei Freudenschuss angeboten.