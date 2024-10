NÖ: "Gib Gummi" mit E-Scootern sorgt für Schäden an Ybbsbrücken

Mit durchdrehenden Hinterrädern, bis der Reifengummi vor Hitze raucht, malträtieren unbekannte E-Scooterfahrer die spezielle Oberfläche auf den Stegen über die Ybbs in Waidhofen/Ybbs und auch ihre Gefährte. Um regelrechte Löcher, die dem Bodenbelag durch diese Vandalenakte zugefügt wurden, an zwei Fußgänger- und Radfahrerbrücken zu sanieren, muss die Stadtverwaltung nun in die eigene Tasche greifen.

Das städtische Bauamt stellt immer wieder Schäden am Belag des zentralen "Schlossstegs“ und des stadtauswärts liegenden "Senkerstegs“ fest. Bremsspuren durch das mutwillige heftige Abbremsen der E-Scooter seien zwar hässlich, aber nicht so dramatisch, wie die tiefen Kerben im Belag, die durch sogenannte "Burn-outs“ mit angezogener Vorderbremse entstehen und mutwillig zur Beschädigung der Brückenoberfläche führen.

Sachbeschädigungen

"Diese Handlungen sind keine harmlosen Streiche, sondern Sachbeschädigungen. Wird die Beschichtung beschädigt, kann die darunterliegende Stahlkonstruktion angegriffen werden und rosten. Das verursacht erhebliche Sanierungskosten, die die Allgemeinheit tragen muss“, erklärt Bürgermeister Werner Krammer (ÖVP).