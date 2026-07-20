Alkohol und Langeweile: Zwei Verdächtige nach Zerstörungstour geschnappt

Geklärt hat die Polizei die Hintergründe einer wilden Tour der Zerstörung, die Anfang Juli in Waidhofen an der Ybbs für Aufsehen gesorgt hat. Intensive Ermittlungen der Bediensteten der Polizeiinspektion Waidhofen/Ybbs in Verbindung mit Hinweisen aus der Bevölkerung führten zu zwei mittlerweile geständigen Staatsangehörigen der Russischen Föderation im Alter von 15 und 19 Jahren.

Die in den Bezirken Amstetten und St. Pölten wohnhaften Verdächtigen gaben zu, in den frühen Morgenstunden des 4. Juli im Waidhofner Ortsteil Rien die Heckscheiben mehrerer Autos sowie Garagenfenster mit Ziegelsteinen eingeschlagen zu haben.

Beträchtlicher Schaden

Sie warfen auch Baustellengitter in einen Bach oder rissen Straßenpflöcke aus. Letztendlich entstand ein Gesamtschaden von 10.500 Euro.