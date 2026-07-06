Polizei fahndet: Duo schlug serienweise Autoscheiben ein
Die Polizei im Ybbstal fahndet weiterhin nach zwei Männern, die in der Nacht auf Samstag in Rien bei Waidhofen an der Ybbs eine Spur der Verwüstung gezogen haben.
Das Duo soll zwischen 3.30 Uhr und 5.00 Uhr zunächst das Glas einer Garagentür in der Redtenbachstraße und danach mit einem Holzstück die Heckscheibe eines darin abgestellten Pkw eingeschlagen haben.
Danach schlugen sie auf ihrem Weg in Richtung Waidhofen zwei weitere Heckscheiben im Freien abgestellter Autos ein und beschädigten ein Garagenfenster mit einem Stein.
Außerdem rissen die Männer Straßenpflöcke aus der Verankerung und warfen ein Absperrgitter einer Baustelle in den Redtenbach.
Die Gesamtschadenssumme ist derzeit noch nicht bekannt, berichtete die Polizei. Zweckdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Waidhofen an der Ybbs unter der Telefonnummer 059133-3.180 erbeten.
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