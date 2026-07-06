Polizei fahndet: Duo schlug serienweise Autoscheiben ein

Die Polizei im Ybbstal fahndet weiterhin nach zwei Männern, die in der Nacht auf Samstag in Rien bei Waidhofen an der Ybbs eine Spur der Verwüstung gezogen haben.

Das Duo soll zwischen 3.30 Uhr und 5.00 Uhr zunächst das Glas einer Garagentür in der Redtenbachstraße und danach mit einem Holzstück die Heckscheibe eines darin abgestellten Pkw eingeschlagen haben.