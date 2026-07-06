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Niederösterreich

Polizei fahndet: Duo schlug serienweise Autoscheiben ein

Zwei Unbekannte zogen am frühen Morgen durch Rien bei Waidhofen/Ybbs. Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe.
06.07.2026, 11:18

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Eingeschlagene Autoscheibe

Die Polizei im Ybbstal fahndet weiterhin nach zwei Männern, die in der Nacht auf Samstag in Rien bei Waidhofen an der Ybbs eine Spur der Verwüstung gezogen haben.

Das Duo soll zwischen 3.30 Uhr und 5.00 Uhr zunächst das Glas einer Garagentür in der Redtenbachstraße und danach mit einem Holzstück die Heckscheibe eines darin abgestellten Pkw eingeschlagen haben.

Eingeschlagenes Heckfenster eines Busses

Eingeschlagenes Heckfenster eines betroffenen Busses.

Danach schlugen sie auf ihrem Weg in Richtung Waidhofen zwei weitere Heckscheiben im Freien abgestellter Autos ein und beschädigten ein Garagenfenster mit einem Stein. 
Außerdem rissen die Männer Straßenpflöcke aus der Verankerung und warfen ein Absperrgitter einer Baustelle in den Redtenbach.

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Die Gesamtschadenssumme ist derzeit noch nicht bekannt, berichtete die Polizei. Zweckdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Waidhofen an der Ybbs unter der Telefonnummer 059133-3.180 erbeten.

Waidhofen an der Ybbs
APA OTS, watzenh  | 

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