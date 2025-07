Ärzte steigen gegen „medizinischen Unsinn“ auf die Barrikaden

In Waidhofen versteht man nicht, warum in Sparzeiten gut funktionierende Abteilungen wie die Herzkatheterstation und die Urologie abgesiedelt und im LKH Amstetten teuer wieder aufgebaut werden sollen – der KURIER berichtete. Doch nach genauerer Lektüre des Gesundheitsplans, der im NÖ Landtag einstimmig beschlossen wurde, verschärft sich nun der Ton.

Dort heißt es, dass binnen 20 Minuten ein Erstversorgungsteam per Hubschrauber oder Notarztwagen beim Patienten sein soll. Mit der Stabilisierung durch das Rettungsteam sei "die unmittelbare Lebensgefahr gebannt“, wird versichert. Dann folgt der Satz: "Nach einer erfolgreichen Stabilisierung ist es nicht mehr entscheidend, ob der Transport in die Klinik 15 oder 30 Minuten dauert.“

Das verschlägt den Ärzten fast die Sprache. "Das kostet Menschenleben “, behaupten Gattermeier oder Katzensteiner. "Für leichte Traumata oder einen allergischen Schock könnte man das gelten lassen. Für einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall ist das medizinischer Unsinn “, so Gattermeier. Generationen von Kardiologen hätten nachgewiesen, "dass jede Minute für den Herzmuskel zählt, das gilt für das Gehirn ebenso“.

Tausende Publikationen, auch aus den nö. Kliniken, würden das bestätigen, so Gattermeier. Er verweist auf Arbeiten des bekannten Professors Michael Hirschl, der in den nö. Kliniken maßgeblich tätig war, ins Blickfeld. Die Grundsätze "Time is muscle“ oder "Time ist brain“ (Zeit ist Muskel, Zeit ist Gehirn) seien unumstößlich.

Oberflächlich

Dass man trotz Hirschls Arbeit in NÖ "so ein Papier herausgibt, ist erschütternd“, wettert Gattermeier. Unterstützt wird er sogar vom früheren Geschäftsführer der NÖ Kliniken-Holding Helmut Krenn, der den Gesundheitsplan als "oberflächliches Papier“ bezeichnet. In der Fülle der Kritik äußert der Traumatologe Katzensteiner schwere Zweifel, dass Notfallopfer überhaupt zeitgerecht erstversorgt werden könnten.